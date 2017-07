BER-Sonderausschuss will vor Ort Flughafen-Probleme diskutieren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Sonderausschuss des Potsdamer Landtags zum Flughafen BER wird sich voraussichtlich nach der Sommerpause bei einem Vor-Ort-Termin über die Probleme beim Brandschutz informieren. Die Koalitionsfraktionen SPD und Linke kündigten am Mittwoch einen entsprechenden Antrag an, über den auf der nächsten Sitzung an diesem Montag abgestimmt werden soll. Nach Angaben einer Sprecherin wird ein Besuch des Flughafens durch den Ausschuss allerdings erst nach der Sommerpause möglich sein. Bei dem sogenannten Fachgespräch soll dann mit den Firmen vor Ort diskutiert werden.