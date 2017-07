Einst Wäscherei, bald Familien-Domizil

artikel-ansicht/dg/0/

Schöneiche (MOZ) An der Dorfstraße 6, auf einer der zentralen Durchfahrtstrecken in Schöneiche, wird es in diesem Jahr nicht langweilig. Nachdem im Winter und Frühjahr der Gebäudekomplex, in dem einst die Wäscherei Dörr und die Gaststätte Zum Eiskeller beheimatet waren, abgerissen wurde, weist nun ein Schild darauf hin, dass das Grundstück schon bald wieder bebaut werden soll.