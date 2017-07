Männer mit Waffe bedroht - SEK-Einsatz in Friedrichshain

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Berliner Polizei hat in der Nacht zu Mittwoch einen Mann in Friedrichshain festgenommen. Der 39-Jährige soll zwei Männer in einem Treppenhaus mit einer Schusswaffe bedroht haben, wie die Polizei mitteilte. Die Spezialkräfte werden laut der Behörde bei besonderen Gefährdungslagen gerufen. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde eine Gaspistole in der Wohnung einer Bekannten des Mannes sichergestellt. Eine Atemalkoholkontrolle bei dem 39-Jährigen ergab einen Wert von 0,5 Promille. Nachdem der Mann erkennungsdienstlich behandelt wurde, durfte er die Polizeiwache wieder verlassen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586466/

Die beiden 27- und 33-jährigen bedrohten Männer hatten sich nach eigenen Angaben zuvor in der Wohnung der Bekannten in der Pettenkoferstraße aufgehalten. Als die 33-Jährige mit dem 39-jährigen Mann zur Wohnung zurückkehrte, seien die beiden Männer aus Angst aus der Wohnung in das obere Treppenhaus geflohen. Der 39-Jährige folgte den beiden und bedrohte sie mit einer Waffe, wie die Polizei mitteilte. Anschließend ging der Mann in die Wohnung. Die beiden Männer alarmierten die Polizei. Die Hintergründe der Tat waren am Mittwochmorgen laut der Behörde noch unklar.