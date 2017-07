Erkner erneuert Außenanlagen für Hortkinder

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Sie verrichten ihr Tagwerk ein wenig ab vom Schuss: Drei Männer einer Barnimer Garten- und Landschaftsbaufirma sind seit drei Wochen dabei, auf dem hintersten Teil des Gartens der Kita Koboldland neue Außenanlagen zu bauen. Es geht um eine Fläche, die an die Unterkante eines im Winter sehr beliebten Rodelhangs auf dem weitläufigen Grundstücks grenzt.

Bauarbeiten an neuen Sportanlagen auf dem Gelände des Horts Koboldland Frank Saß

Die Stadt lässt dort eine Laufbahn, eine Sprunganlage und einen Bolzplatz bauen. Die Laufbahn ist in ihrer Einfassung schon fertig, der Belag fehlt noch. Bis zum Ende der Sommerferien sollen die Arbeiten beendet sein, sagt Clemens Woler vom Bauamt. Es ist nur der erste Teil eines sehr viel größeren Auftrags. Denn dazu gehört auch die Umgestaltung des vorderen Teils des Hofs der Löcknitz-Grundschule, also der von der Friedrichstraße aus sichtbare Teil. Für diesen Auftrag stehen 510 000 Euro im Haushalt bereit.

Es ist kein Zufall, dass mit einem Auftrag Hort- und Schulgelände bearbeitet werden. In den nächsten Jahren sollen der Hort und die Löcknitz-Grundschule zu einem Campus zusammenwachsen. In der weiteren Folge soll das Gelände sehr viel grüner werden als es heute ist. Die Arbeiten auf dem Schulhof werden bis in den Oktober gehen, sagt Wolter. Später folgt der hintere Schulhof.