Tierschützer werfen Zoo falsche Prioritäten vor

Berlin (dpa) Tierschützer sehen die mit Millionenkosten verbundene Haltung von Riesenpandas in Berlin kritisch. "Der Deutsche Tierschutzbund hätte sich gewünscht, dass mit diesem Geld erst einmal veraltete Gehege im Berliner Zoo modernisiert werden, darunter etwa die Anlagen der Großkatzen, der Elefanten oder der Eisbären", erklärte ein Sprecher der Organisation der Deutschen Presse-Agentur. Auch trügen die aufwendige Panda-Haltung und -Zucht nur in geringem Umfang zum Arterhalt bei. Es seien bislang nur wenige nachgezüchtete Tiere in China ausgewildert worden.