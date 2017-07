Fidget Spinner überzeugt auch Tiere

artikel-ansicht/dg/0/

Beim Bunten Hering am 15. und 16. Juli gibt es den MOZ-Fidget Spinner zu gewinnen. © MOZ

MOZ-Fidget Spinner gibt es beim Bunten Hering zu gewinnen. Interessierte können ihr Glück am 15. und 16. Juli im MOZ-Familiencafé versuchen und am Glücksrad drehen. Das Café hat jeweils von 10.30 Uhr bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz, Ecke Bischofstraße, geöffnet. Wer vom vielen Drehen der Fidget Spinner einen brummenden Kopf hat und eine Pause benötigt, der bekommt dort für drei Euro Kaffee und Kuchen plus eine MOZ-Glastasse für Zuhause - solange der Vorrat reicht.