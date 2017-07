Kinderbetreuung nach Überschwemmungen in Leegebruch läuft wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (dpa) Nach den sintflutartigen Niederschlägen mit Überschwemmungen in Leegebruch (Oberhavel) ist die Kinderbetreuung wieder sichergestellt. Das Land hat am Mittwoch grünes Licht für eine Ausweich-Kita erteilt und die Betriebserlaubnis auch gleich der Kommune ausgehändigt, wie ein Sprecher des Brandenburger Bildungsministeriums mitteilte. Eine der Leegebrucher Kitas ist aufgrund des Hochwassers vorübergehend nicht nutzbar. Insbesondere seien die sanitären Anlagen aktuell nicht intakt, hieß es. Die Genehmigung für die Ausweichkita in Leegebruch ist vorerst auf einen Monat begrenzt und wird bei Bedarf verlängert.