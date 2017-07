Besucher beschädigt Beuys-Kunstwerk

artikel-ansicht/dg/0/

Kassel (dpa) Mit einem Aufkleber hat ein Unbekannter das Kunstwerk «Das Rudel» von Joseph Beuys in Kassel beschädigt. Der Besucher brachte den Aufkleber auf dem VW-«Bulli» an, der Teil des Werks ist, wie Sprecherin der Museumslandschaft Hessen Kassel, Lena Pralle, am Mittwoch sagte.