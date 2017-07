EU-Parlament billigt europäische Staatsanwaltschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Straßburg (dpa) Beim Verdacht auf Missbrauch oder Unterschlagung von EU-Geld werden künftig europäische Staatsanwälte ermitteln. Das Europaparlament stimmte am Mittwoch in Straßburg der Einrichtung einer EU-Staatsanwaltschaft zu. Es wird damit gerechnet, dass die neue Behörde ab 2020 mit 20 beteiligten Ländern - darunter auch Deutschland - an den Start geht.