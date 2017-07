In einer Woche eröffnet Kaufland im Ziel

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Gut eine Woche vor Eröffnung der Kaufland-Filiale im Hennigsdorfer Einkaufszentrum Ziel geht es im ersten Obergeschoss wuselig zu. Ladeneinrichter, die für das Stellen der Regale zuständig sind, geben sich ebenso die Klinke in die Hand wie jene Mitarbeiterinnen von Kaufland, die fürs Auffüllen der Regale zuständig sind. Einen Blick darauf, wie eine solche Filiale das erste Mal eingerichtet wird, erlaubt die Kaufland-Zentrale nicht. Man versichert aber, dass alles pünktlich eingerichtet sein wird.

Um 7 Uhr werden sich am Donnerstag der kommenden Woche zum ersten Mal die Türen von Kaufland öffnen. Zu diesem Zeitpunkt soll es auch möglich sein, das Einkaufszentrum über das neue Parkdeck zu erreichen. Auch dort wird noch emsig gearbeitet. Den Laien packt beim Blick auf das Grundstück eher die Angst, dass mehr Arbeit als Zeit bleibt. Doch Maria Koopmann, die das gesamte Umbauprojekt betreut hat, beruhigt: "Das wird pünktlich fertig." Schon am Abend zuvor gibt es für geladene Gäste eine Einweihungsparty im wieder komplett vermieteten Ziel. Besser gesagt: fast komplett. Denn das Areal, in dem sich früher im zweiten Stock das Kino befand, bleibt verschlossen. Koopmann bestätigt, dass man die Suche nach einem Pächter für das Filmtheater aufgegeben habe. Man werde sich später Gedanken machen, wie diese Fläche anderweitig genutzt werden kann.

Am 13. Juli aber soll erst einmal mit den Hennigsdorfern gefeiert werden. Bereits ab 8 Uhr wird das aus Berlin stammende Jazz-Duo Barweaver den musikalischen Auftakt bestreiten. Ab 11 Uhr wird der Animationskünstler Monsieur Chocolat für Amüsement sorgen. Die Marching Band Jazzpolizei feiert am frühen Nachmittag mit den Kunden.

Das IPH Centermanagement - die bisher dafür zuständige Birgit Kliem gehört nicht mehr zum Haus - hat gemeinsam mit dem Besitzer, der CMB Consulting GmbH allen Grund zum Feiern. Schließlich endet mit dem Kaufland-Einzug ein Jahrzehnt des Niedergangs. Bevor vor etwa eineinhalb Jahren die Umgestaltung in Angriff genommen wurde, machte das Einkaufszentrum einen traurigen Eindruck. In der ersten Etage gab es so gut wie keine Mieter mehr, und auch im Erdgeschoss zogen immer mehr Geschäftsleute aus. Mehrere Besitzerwechsel und immer wieder angekündigte Belebungsinitiativen blieben ohne Erfolg.

Jetzt wurden 20 Millionen Euro investiert, um das Ziel ins Ziel zu bringen: Es soll dauerhaft der Anziehungspunkt für die Hennigsdorfer werden, wenn sie in ihrer Stadt einkaufen wollen. Dafür sorgen nun 23 Geschäfte und Dienstleister. Zu den Erfolgen der Ansiedlungspolitik zählt Koopmann, die Schuhkette Deichmann gewonnen zu haben und mit UPIM eine der ersten deutschen Filialen der italienischen Modekette als Mieter Haus zu haben.

Auch der Arbeitsmarkt dürfte von der Wiederauferstehung des Ziel profitieren. Laut Koopmann hat allein Kaufland 70 neue Arbeitsplätze geschaffen. Wie viele davon Fulltime-Jobs sind, bleibt bislang allerdings unklar. Fakt ist aber, dass damit mehr Jobs geschaffen wurden, als durch den Auszug von Netto aus dem Ziel und dem Rückzug von Aldi aus Hennigsdorf verloren gingen.

Das Ziel wird künftig von montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, Kaufland öffnet schon um 7 Uhr und schließt erst um 22 Uhr. Kaufland-Kunden können im Parkhaus 90 Minuten umsonst parken. Ansonsten kostet die erste Stunde einen Euro. Parkdeck und Tiefgarage verfügen über 270 Stellplätze.