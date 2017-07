Müller würdigt Meisners Verdienste um geteiltes Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Tod des ehemaligen Bischofs von Berlin, Joachim Kardinal Meisner, hat der Regierende Bürgermeister, Michael Müller (SPD), dessen Verdienste um die Stadt gewürdigt. Meisner habe sich mit den heiklen Problemen der Teilung und der katholischen Kirche in der DDR auseinandersetzen müssen, betonte Müller am Mittwoch. "Die Aufrechterhaltung der Kontakte über die Mauer hinweg und die Sorge um die Möglichkeiten kirchlichen Lebens im Ostteil unserer Stadt sowie in der DDR verdienen unseren Respekt."