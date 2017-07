Kunstprotestaktion "1000 Gestalten" zieht durch Hamburg

artikel-ansicht/dg/0/

Hamburg (dpa) Kurz vor dem G20-Gipfel haben Künstler am Mittwoch in der Hamburger Innenstadt ein Zeichen für mehr Solidarität und politische Partizipation in die Welt gesendet. Von verschiedenen Orten zogen lehmverkrustete Gestalten schweigend und in Zeitlupe durch die Straßen, um auf dem Burchardplatz zu einer beeindruckenden Formation anzuwachsen - und sich dort von ihren Panzern zu befreien. Rund tausend Schaulustige verfolgten die Aktion. Hinter der Kunstperformance steht das Kollektiv "1000 Gestalten", das von zahlreichen Freiwilligen unterstützt wird.