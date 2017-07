Lage in Leegebruch normalisiert sich zunehmend

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch/Oranienburg (dpa) Nach den sintflutartigen Niederschlägen mit Überschwemmungen in Leegebruch (Oberhavel) normalisiert sich die Lage zunehmend. "Wegen des sich abzeichnenden weiteren Rückgangs der Pegelstände wird die Einsatzleitung ab sofort zurück an die Gemeinde übertragen", erklärte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch. Bei den anstehenden Sanierungs- und Aufräumarbeiten will der Kreis Leegebruch aber zur Seite stehen. Größtes Problem sei nach wie vor die teilweise unterbrochene Kanalisation. Bis zu 340 Haushalte seien noch immer vom Abwassernetz getrennt. Bis zum Wochenende solle die Kanalisation wieder laufen, betonte Weskamp.