Neuruppin (RA) Der erste Spatenstich für das neue Stadtquartier "Wohnen Mensch Natur" (WoMeNa) der Neuruppiner WBG ist noch gar nicht erfolgt, und doch sind bereits die ersten Bewohner auf das Gelände am alten Paulinenauer Bahnhof gezogen. Rund 10000 Bienen richten sich in ihrem neuen Zuhause ein.

Am vergangenen Freitag hat die Alt Ruppiner Hobby-Imkerin Maria Döring einen Ableger eines ihrer Bienenvölker zum alten Paulinenauer Bahnhof gebracht. Dort leben die Insekten nun in einer Bienen-Box, einer knapp 110 mal 40 Zentimeter großen Holzkiste. Entwickelt wurde die Kiste vom Berliner Verein Stadtbienen. Dieser hat sich den Schutz von Honig- und Wildbienen im städtischen Raum auf die Fahnen geschrieben.

"Heutzutage finden Bienen in der Stadt viel mehr Futter als auf dem Land", erzählt Heiko Weißenfels, der das WoMeNa-Projekt leitet. Durch die Zunahme von Monokulturen auf den Feldern und den Einsatz von Pestiziden wird den Immen zunehmend die Nahrungsgrundlage entzogen. Mit der Bienenhaltung möchte die WBG nun ein Zeichen für den Umweltschutz setzen. Denn dem hat sich die Genossenschaft auch beim WoMeNa-Projekt verschrieben. Für August ist der Baustart für das erste Gebäude geplant (RA berichtete).

Anfangs werden die Bienen samt ihrer Königin noch unterstützt, indem mit Zuckerlösung zugefüttert wird. Ziel ist es, eine Grundlage zu schaffen, damit das Volk gut durch den Winter kommt. Wenn alles gut geht, wird es auf bis zu 50000 Tiere anwachsen. Und vielleicht schon im kommenden Jahr so viel Honig produzieren, dass Heiko Weißenfels und WBG-Vorstand Frank Borchert einen Teil davon ernten können. Dabei wollen die beiden "Bienen-Beauftragten" der WBG, die regelmäßig an Seminaren des Vereins Stadtbienen teilnehmen, darauf achten, nur soviel von der süßen Leckerei zu entnehmen, dass die Bienen selbst noch genug behalten. Geplant ist, den Ertrag dann bei Gelegenheit innerhalb der Genossenschaft zu verteilen. "Wir wollen keine gewerbsmäßige Imkerei betreiben", betont Heiko Weißenfels. Vielmehr stehe der ökologische Aspekt im Vordergrund. Zudem soll die BienenBox als Anschauungsobjekt dienen, etwa für Kinder. So gibt es im vorderen Teil der Holzbox ein Sichtfenster, das bei Bedarf freigelegt werden kann und es ermöglicht, die Tiere dabei zu beobachten, wie sie im Inneren leben und arbeiten. Mehrere sogenannte Rähmchen aus Holz stecken senkrecht in der Box. Die ersten drei sind schon belegt, dafür hat die WBG Wachsplatten von einer Bio-Imkerei bezogen. Weitere sollen die Bienen selbst bauen. "Anhand der Waben kann man sehen, wie es dem Bienenvolk geht", erklärt Weißenfels.

Wer sich der Box nähert, hört es leise summen. Bis zu drei Kilometer beträgt der Flugradius der Honigbienen, erzählt der WBG-Mitarbeiter. Derzeit bieten vor allem die blühenden Linden ein reiches Futterangebot. "Morgens sind die Bienen noch etwas träge", berichtet der WoMeNa-Projektleiter. Mittags aber herrscht reges Treiben rund um die Bienen-Box. Unermüdlich fliegen die Insekten durch das Einflugloch in den Holzkasten oder wieder heraus.

Die Einflugöffnung hat Heiko Weißenfels etwas verkleinert. Denn neben den neu eingezogenen Bienen gibt es noch ein anderes Volk auf dem WoMeNa-Gelände: Nur wenige Schritte entfernt hat ein Wildbienenvolk in einer großen Linde Quartier bezogen. Dass sich die beiden Populationen ins Gehege kommen, glaubt der Projektleiter nicht. Das kleinere Einflugloch ist aber eine Sicherheitsvorkehrung, damit sich das noch junge Bienenvolk gegebenenfalls leichter verteidigen kann.

Größere Sorgen macht dem Projektleiter aber die Varroa-Milbe, ein aus China eingeschleppter Schädling, der etliche Bienenvölker bedroht. Regelmäßig muss er über einen ausziehbaren Kontrollboden prüfen, ob das Bienenvolk befallen ist. Ganz vermeiden lässt sich das kaum, sagt Weißenfels. Um die Bienen so gut wie möglich vor den Parasiten zu schützen, werden sie je einmal pro Jahr mit Ameisen- beziehungsweise Oxalsäure behandelt.