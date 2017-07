Gemeinde übernimmt wieder das Kommando in Leegebruch

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (OGA) Landrat Ludger Weskamp hat am Mittwoch um 15 Uhr das Kommando in Leegebruch zurück an den amtierenden Bürgermeister Martin Rother gegeben. "Die Lage entspannt sich", sagte Weskamp. Deshalb seien nun die Gemeinde und die örtliche Feuerwehr für die Bewältigung der Hochwasserfolgen zuständig. Der Führungsstab im Landkreis bleibe aber in Bereitschaft, so Weskamp. Im Landkreis werden auch die Pegelstände kontrolliert. Seit Dienstag werden die Wasserstände mit mobilen Messgeräten des THW an sechs Punkten gemessen. Die Pegelstände seien gleichbleibend oder sinkend, sagte Weskamp.