Potsdam (dpa) Die vor zwei Wochen im Amt Unterspreewald (Dahme-Spreewald) tot gefundenen Kälber sind nicht von einem Wolf gerissen worden. Das geht aus dem Gutachten des Landesamtes für Umwelt hervor, wie die Behörde am Mittwoch in Potsdam mitteilte. Eine veterinärpathologische Untersuchung der beiden Kadaver habe ergeben, dass eines der Kälber an Austrocknung gestorben sei. Hinweise auf einen Riss habe es nicht gegeben. Kleinere Aasfresser hätten sich Fleisch von einem toten Kalb, das auf der Weide eines Biobauern in Leibsch gefunden worden war, einverleibt.