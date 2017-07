Suchdienst übergibt KZ-Gedenkstätten Daten über Opfer

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Arolsen (dpa) KZ-Gedenkstätten in Europa haben künftig Zugriff auf Tausende Dokumente über die Insassen der Konzentrationslager. Der Internationale Suchdienst ITS in Nordhessen stellt seine vier Millionen Dokumente als Kopien zur Verfügung. "Für die Überlebenden und Familienangehörigen von Opfern der NS-Verfolgung ist der Zugang zu Dokumenten und Informationen enorm wichtig", sagte ITS-Direktorin Floriane Hohenberg am Mittwoch im hessischen Bad Arolsen.