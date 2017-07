artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Erneut ist es am Berliner Alexanderplatz zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen. Bei einer Schlägerei zwischen sechs zum Teil angetrunkenen Männern im Alter von 19 bis 33 Jahren am Mittwochmorgen wurde einer von ihnen verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 19-Jährige musste mit einer Platzwunde am Mund und einer verletzen Schulter ins Krankenhaus gebracht werden.