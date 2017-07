Trotz Regen gut besuchtes Parkfest

artikel-ansicht/dg/0/

Kotzen (MOZ) Das Dorf Kotzen in der gleichnamigen und zum Amt Nennhausen gehörenden Gemeinde hat wieder gefeiert. Am Samstag war Parkfest. Die Gäste trotzten dem Regen.

Zunächst stand das wie gewohnt vom Heimat- und Sportverein (HSV) organisierte Fest auf der Kippe. Denn wer will schon unter freiem Himmel den Tag verbringen, wenn es schüttet? Etwaige Bedenken, dass die Gäste dem Fest fernbleiben würden, zerstreuten sich im Laufe des Nachmittags. Los ging es um 15.00 Uhr. Auch viele Leute aus den Nachbarorten wollten zum Parkfest. In den längeren Regenpausen wurden die vielen zur Verfügung gestellten Spielgeräte von Kindern rege genutzt - so auch ein Kletterberg. Begeisterung lösten bei den noch ganz jungen Festbesuchern die Fahrten mit der Freiwilligen Feuerwehr aus. Es ging durchs Dorf.

Die Nennhausener Schützengilde bot derweil die Gelegenheit, sich im Bogenschießen zu versuchen. Das ließ sich auch der Opti-Biber nicht nehmen, der vom Rathenower Optikpark aus nach Kotzen gekommen war. Ebenso ein Rathenower ist Clown Celly, der bei Kindern allerorten sehr gut ankommt. Ältere Festbesucher schoben beim Preiskegeln die Kugel. Für Essen und Trinken war reichlich gesorgt - der Party-Service hatte alle Hände voll zu tun bis spät in die Nacht. Ab 20.00 Uhr wurde getanzt. Dj Mukke hielt die Leute bei Laune und in Bewegung. Laut Veranstalterangaben wurde das Publikum am Abend auf bis zu 500 Gäste geschätzt. Den HSV Kotzen konnte positive Bilanz ziehen - seine Mühen haben sich wieder einmal gelohnt. Die Einnahmen kommen wie bisher der Gemeinde zu Gute, wenn der HSV wieder am Werk ist.