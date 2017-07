Schulhoffest in Großwudicke

artikel-ansicht/dg/0/

Großwudicke (MOZ) Dann war es soweit. Die vielen Vorbereitungen durch die Schüler, Lehrer sowie die zahlreichen Helfer beim Aufbau des Festplatzes waren abgeschlossen. Das Schulhoffest konnte stattfinden. Gefeiert wurde am 30. Juni. Die Kleine Grundschule in Großwudicke beging ihr 55-jähriges Bestehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586554/

Die Besucher und die geladenen Gäste wurden durch Schulleiterin Anke Engeleiter und den Bürgermeister des Milower Landes, Felix Menzel, begrüßt. Gestärkt mit Kaffee und Kuchen vom reichhaltigen Büffet konnten sie den Ausführungen beider unter dem Zeltdach lauschen. So erwähnte der Bürgermeister, dass der Schulträger in diesem Jahr 440.000 Euro für Heizung, Abriss einer Baracke, Treppenlift und Schaffung neuer Räume an dieser Schule investiert.

Genau elf Stunden nach der Landung von Sputnik "Lunik 2" auf dem Mond gab es im September 1959 den ersten Spatenstich für die neue Schule in der Parkstraße. So jedenfalls steht es in den alten Schulakten.

Diese neue Bildungseinrichtung sollte die drei kleinen Schulräume im Ort ablösen und es den Kindern ermöglichen, in einem Gebäude dem Unterricht zu folgen. Der Bau dauerte mit vielen kleineren und größeren Unwägbarkeiten zweieinhalb Jahre bis in den Januar 1962. Oft setzten sich die Schulkinder damals mit Briefen an verantwortliche Stellen für den Baufortschritt ein. Zum Schulhoffest hatten die Kinder historische Unterrichtsmittel, Fotos und Präparate zusammen getragen, die so manche Erinnerung bei den vielen Besuchern hervorlockte.

Froh, lustig und mit ein wenig Herzklopfen führten die Schulkinder ihr abwechslungsreiches Programm vor. Neben Gedichtvorträgen begeisterten sie das zahlreich erschienene Publikum mit modernen Tänzen, Sketchen, einer Modenschau sowie artistischen Aufführungen. Leider konnte nicht alles aufgeführt werden, ein plötzlicher Regenguss verhinderte dies.