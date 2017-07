Spezialfirma untersucht Trinkwasser

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau/Ahrensfelde (MOZ) Die Stadtwerke Bernau als Geschäftsbesorger für den den Wasser- und Abwasserverband Panke/Finow und das Gesundheitsamt des Kreises Barnim arbeiten auf Hochtouren an der Fehlersuche für die coliformen Keime, die im Trinkwasser aufgetreten sind. Bis Montag, so heißt es, müssen etwa 30 000 Einwohner ihr Trinkwasser weiter abkochen, um Erkrankungen wie Durchfall zu vermeiden. Das sei eine rein präventive Maßnahme. Die Brunnen in Schönow und Albertshof an sich, das war das Ergebnis der Untersuchungen, sind in Ordnung. Nun werde weiter geforscht, wie Kreis-Sprecher Oliver Köhler nach Rücksprache mit Amtsärztin Heike Zander berichtet.