Lkw blockiert Rettungsgasse auf der Autobahn

artikel-ansicht/dg/0/

Birkenwerder (OGA) Mehrere Minuten haben die Einsatzkräfte verloren, die am Dienstagabend zu dem schweren Unfall auf dem Berliner Ring bei Birkenwerder ausrückten. Der Grund: Die Rettungsgasse war kurzzeitig von einem Lkw blockiert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586559/

Der Laster fuhr im Schritttempo in der Gasse.

Der Laster fuhr im Schritttempo in der Gasse. © Feuerwehr

Der Laster fuhr im Schritttempo in der Gasse und fand keine Lücke, um dem Löschgruppenfahrzeug aus Birkenwerder Platz zu machen. Erst nach mehreren Minuten gelang es Feuerwehrmann Steffen Schönfeld mit Hilfe eines Kollegen nach eigenem Bekunden, die Fahrzeuge auf der rechten Fahrbahnseite weiter an den Rand zu delegieren und den Lkw dort zum Stehen zu bringen. Erst dann konnte der Einsatzwagen aus Birkenwerder, dem noch der Notarzt und ein weiteres Feuerwehrfahrzeug folgten, wieder Tempo aufnehmen. Doch immer wieder wurde die Gasse, welche die meisten Verkehrsteilnehmer laut Feuerwehr Birkenwerder vorbildlich gebildet hatten, bedenklich eng. Die Einsatzfahrzeuge, die mit Martinshorn unterwegs waren, mussten mehrfach abbremsen, um ein Nadelöhr unfallfrei zu passieren.

Warum der Lkw sich in der Rettungsgasse befand, ist unklar. "Vielleicht hat er es nicht rechtzeitig geschafft, sich einzureihen und dann keine Lücke mehr gefunden. Vielleicht wollte der Fahrer aber auch nur schnell vorwärts kommen", spekulierte Feuerwehrmann Schönfeld. Er bezeichnete es als unverantwortlich, die Einsatzkräfte so zu behindern. "Wir haben wirklich Zeit verloren." Die Feuerwehr hat ihre Fahrt zum Unfallort in einem Film dokumentiert und ins Internet gestellt.

Schönfeld wunderte sich darüber, dass die Feuerwehr aus Borgsdorf, die zuerst am Unfallort war, ohne Probleme durchgekommen ist. Auch die Polizei hat keinerlei Blockade der Rettungsgasse ausgemacht. Die Kollegen vor Ort seien problemlos zum Unfallort durchgekommen, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Mittwoch auf Nachfrage.

Bei dem Unfall am Dienstag erlitten wie berichtet zwei Personen schwere Verletzungen. Die A 10 in Richtung Hamburg war wegen der Bergungsarbeiten sechs Stunden lang gesperrt. Viele Reisende auf der Fahrbahn Richtung Berlin fotografierten die Unfallstelle.