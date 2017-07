Oranienburg hofft auf Tourismusboom durch Friedenthaler Schleuse

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Mehr Wasserwanderer, Charterboot-Verleiher, die sich in der Kreisstadt niederlassen, und vielleicht noch ein Restaurant an einem größeren Hafen. Oranienburg träumt vom großen Boom beim Wassertourismus. Der könnte, wenn alles gut läuft, in ein paar Jahren kommen. Wenn alles gut läuft, könnte die Friedenthaler Schleuse bis 2021 wieder in Betrieb genommen werden.

Wie wichtig die Reaktivierung des Wehres für die Stadt ist, erlebten Mitglieder des Tourismusvereins Oranienburg am Mittwoch bei einer Rundfahrt mit der Wasserschutzpolizei auf den Oranienburger Gewässern. Zwei Stunden und 15 Minuten brauchten sie für die Fahrt vom Bollwerk am Oranienburger Landratsamt bis zur stillgelegten Friedenthaler Schleuse. Ihre Fahrt führte zunächst über die Havel nach Lehnitz, von dort über den Oder-Havel-Kanal nach Pinnow und dann weiter durch die Schleuse über den Oranienburger Kanal auf die andere Seite des Schlossparks. Das ist die Route, die auch Wasserwanderer auf dem Weg von Oranienburg in die Ruppiner Gewässer nehmen. Freizeitkapitäne aus der Berlin steuern die Stadt deshalb gar nicht erst an, biegen in Pinnow schon ab - und halten bestenfalls nocmal am kleinen Anleger an der Kanalstraße. Könnten sie in Friedenthal schleusen, wäre die Weiterfahrt vom Schlosshafen ohne den langen Umweg über die Oranienburger Havel möglich. "Die Fahrt dauert dann nur noch15 Minuten bis Friedenthal", weiß der Leiter der Wasserschutzpolizei, Andreas Pompetzki.

Die Reaktivierung der Friedenthaler Schleuse ist zwar noch nicht in trockenen Tüchern, zwischen Bund, Land und der Stadt Oranienburg aber verabredet. Die nötigen Verträge sollen im Herbst unterzeichnet werden, sagt der Oranienburger Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann (SPD). "Es wird mit Kosten von 5,5 Millionen Euro gerechnet. Der Bund hat zugesagt, 50 Prozent zu übernehmen, das Land 40." Die Stadt müsse rund eine halbe Million Euro zahlen.

Für Lüttmann gut angelegtes Geld. "Davon wird die ganze Stadt profitieren, nicht nur der Hafen, sondern auch Gastronomen und Einzelhändler. In der Investition steckt viel Potenzial."

Genauso sehen es der Geschäftsführer der städtischen Tourismus- und Kulturgesellschaft (TKO), Jürgen Höhn, und Hafenmeister Hans-Dieter Zander. "Für Charterbootverleiher und Ausflugsreedereien wird Oranienburg viel interessanter", so Hafenmeister Zander. Schon deshalb, weil man dann wohl auch führerscheinfrei von Oranienburg nach Lindow fahren kann. "Bislang ist das wegen der kurzen Strecke über den Oder-Havel-Kanal, wo ein Führerschein Pflicht ist, nicht möglich", sagt Andreas Pompetzki von der Wasserschutzpolizei. Er glaubt, dass nach der Eröffnung One-Way-Touren mit Charterbooten zwischen Lindow und Oranienburg angeboten werden. Darauf setzt auch Jürgen Höhn. "Wir hatten schon mal einen Verleiher hier. Er ist wegen der Sackgassensituation wieder gegangen. Künftig werden wir bessere Bedingungen haben."

Eröffnen könnte die Schleuse, wenn es gut läuft, im Jahr 2021. Passieren mehr Boote die Oranienburger Havel, könnte der bislang noch nicht ganz ausgelastete Schlosshafen schnell an seine Grenzen stoßen. "Wir müssen deshalb die Umgebung schon mal in den Blick nehmen. Vielleicht lässt sich auch der alte Kaiserhafen hinter dem Reifenwerk noch reaktivieren." Mit der Stadt gebe es schon Gespräche.

Mehr Boote werden künftig schon deshalb in Oranienburg anlegen, weil der Bund zugunsten von Friedenthal die Sanierung der Pinnower Schleuse gestrichen hat.

