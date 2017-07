Neue Rezeption am Campingplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Eingang des Caravan- und Campingplatzes am Spreepark steht jetzt eine Rezeption. Ein kleines, freundliches Holzhäuschen, das der Betreiber, der Verein Bumerang, aufgestellt hat. "Wir wollten, dass für unsere Gäste die Rezeption in Sichtweite ist, sie beim Anreisen sofort ins Auge fällt und sie nicht auf dem weiträumigen Gelände umherirren müssen", erklärt Geschäftführer Roland Brunotte die Investition.

Die Arbeit an der Rezeption von 8 bis 18 Uhr teilen sich Marko Rösicke, der auch für das Mähen der großen Rasenflächen zuständig ist, und Sabine Koß. In der Rezeption können sich Gäste auch verschiedene Dinge ausleihen: Kanus und Spielgeräte wie Federball, Boccia oder Tischtennis. Auch Holzkohle wird verkauft. "Demnächst werden wir noch Fahrräder verleihen", sagt Brunotte. Auch zwei Campingwagen werden noch aufgestellt, in denen Radtouristen übernachten können.

Über einen Kummerkasten können die Gäste ihre Nöte und Wünsche mitteilen. Neu ist auch ein Container mit Toiletten und Duschen, der mit Holz verkleidet gut in die Natur passt. Denn mit dem Einzug des Multifitnessclubs (Eröffnung Sonntag um 14 Uhr) in die untere Etage des Spreepark-Gebäudes können die Camper die dortigen Sanitäranlagen nicht mehr nutzen. "Als Ausweichmöglichkeit für die Camper bieten wir bei großer Belegung auch die Sanitäreinrichtungen in der nahegelegenen Badeanstalt an", erklärt Marko Rösicke.

Mit der Feriensaison werden noch mehr Camper in Beeskow erwartet, derzeit ist der Platz nur spärlich belegt. "Bisher sind wir zufrieden", sagt Brunotte und ist sich sicher, dass mehr als kostendeckend gearbeitet werden kann.