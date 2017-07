Statt Eintritt bald Liegewiesen-Nutzungsentgelt

artikel-ansicht/dg/0/

Es bleibt dabei: Das Baden geschieht an der Badestelle am Hohenjesarschen See in Alt Zeschdorf auf eigene Gefahr. Einen Rettungsschwimmer stellt die Gemeinde nicht ein © MOZ/Ines Weber-Rath

Der Verwaltungschef verweist auf Argumente des Kommunalversicherers KSA und auf andere Gemeinden, wie Wandlitz und Wriezen, die eingeknickt sind und haupt- oder ehrenamtliche Rettungsschwimmer an ihren "möblierten" Badestellen einsetzen (wollen). Er wolle sich gegen eine mögliche strafrechtliche Verfolgung im Schadensfall absichern, erklärte Heiko Friedmann.

Gemeindevertreter Frank Fries hält das Ansinnen für "lebensfremd und völlig überzogen". Der Jurist verwies auf Urteile aus anderen Teilen Deutschlands zur Verkehrssicherungspflicht an Badestellen. In denen sei von keiner Aufsichtspflicht die Rede. In einer aktuellen Mitteilung des KSA verweist sogar dieser darauf, dass der Haftpflicht-Deckungsschutz für Kommunen als Betreiber einer Badestelle auch dann gelte, wenn die Kommune ihre Verkehrssicherungspflicht nicht oder nur unzureichend erfüllt hat.

"Wenn wir an unserer Badestelle einen Rettungsschwimmer anstellen, kommen wir in die so genannte Organisationspflicht. Das heißt, dann verlassen sich Badegäste oder Eltern darauf, dass wir für eine Badeaufsicht sorgen - und zwar immer", argumentierte Frank Fries mit Blick auf die Alt Zeschdorfer Badestelle am Hohenjesarschen See. Die Kosten für die Aufsicht müssten letztlich die Badegäste über einen höheren Eintritt tragen.

Als Heiko Friedemann daraufhin sagte: "Das würde alles stimmen - wenn Sie keinen Eintritt nehmen würden", bekam die Debatte eine neue Richtung. "Dann erheben wir halt Parkgebühren", schlug zunächst Alt Zeschdorfs Ortsvorsteher Uwe Köcher vor. Doch die meisten Abgeordneten befürchten dann ein Parkchaos an den Straßen im Ortskern. Sie schlossen sich dem Vorschlag von Frank Fries an, ein "Liegewiesen-Nutzungsentgelt" oder eine "Strand-Pflegegebühr" zu erheben. Die Nutzungs- und Entgeltsatzung für die Badestelle soll entsprechend geändert werden - nach der Sommerpause.

Für mehr Sicherheit an der Alt Zeschdorfer Badestelle wurde derweil schon einiges getan: Dort gibt es jetzt einen neuen, großen Sani-Kasten und ein Betriebsbuch, in das Kontrollen, wie die erfolgte Absuche des Seegrundes im Badestellenbereich, eingetragen werden. Das Springen vom Steg wird bis zur Leiter per aufgebrachter Markierung und Schild untersagt. Das Wasser ist bis zur Leiter nicht tief genug.