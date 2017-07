Rettungsdienst investiert in Jugend

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Vier Auszubildende zum Notfallsanitäter haben jetzt ihre Verträge bei der Gemeinnützigen Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH in Bad Freienwalde unterzeichnet. Ein weiterer Azubi werde diesen wichtigen Schritt auf dem Weg ins Berufsleben am 13. Juli vollziehen, informiert Personalleiter Daniel Werner.

Zu den Azubis gehört neben Rike Zanke (Weißwasser), Marie-Josephine Hoffmann (Berlin), Richard Seiffert (Marienwerder) und Lucas Achilles (Sehlde) auch Tim Bukowski. Der junge Mann lebt in Bad Freienwaldes Partnerstadt Bad Pyrmont, engagiert sich dort in der Freiwilligen Feuerwehr und kennt Bad Freienwalde aus Begegnungen mit den Einsatzkräften vor Ort.

Mit den vier neuen erhöht sich die Zahl der Auszubildenden beim Rettungsdienst auf 14. Mit dieser hohen Anzahl nehme die Gemeinnützige Rettungsdienst Märkisch-Oderland GmbH eine Vorrangstellung im Land Brandenburg ein, so Daniel Werner. Das gelinge aber nur durch das hohe Engagement sowohl der Auszubildenden als auch des Ausbildungsleiters, der Mentoren sowie der Praxisanleiter in den Rettungswachen.

Die Ausbildung beginnt am 1. Oktober und dauert drei Jahre. Im ersten Jahr werden die Auszubildenden viel Zeit an der Akademie der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein in Heide/Horst verbringen, so Werner.