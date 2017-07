Bauschutt wird geschreddert

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Anwohner wie MOZ-Leser sind alarmiert: Am Dienstag ist eine große Bauschutt-Brecheranlage aus Bremen auf das Baufeld des abgerissenen Klubs am See in der Wriezener Straße angekommen. MOZ-Leser Günter Kraft erkundigte sich besorgt in der Lokalredaktion: "Soll etwa der ganze riesige Haufen Betonschutt an Ort und Stelle geschreddert werden? Was kommen denn da für Belastungen auf die Anwohner zu?", fragte er.