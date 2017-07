Müncheberger Verlag wird größer

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586574/

Wie Elisa Carow erklärte, wolle sie den Übergang für die Autoren und Illustratoren "so sanft wie nur möglich gestalten". In dem Zusammenhang nannte sie beispielsweise die Berliner Schauspielerin Carolin Schmidt und den impressionistischen albanischen Maler Gazmend Freitag, der unter anderem an der Biennale 2014 in Verona teilgenommen hatte. Der Carow Verlag habe durch die Übernahme seine Produktpalette ergänzen und erweitern können, sagt die junge Frau, die ausschließlich in Deutschland drucken lässt. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Integration bis Weihnachten 2017 abgeschlossen werden kann.

Elisa Carow - eine literaturbegeisterte autistische Frau - hat ihren Verlag vor knapp fünf Jahren gegründet. Sie will auch unbekannten Autoren eine Chance geben und ist ausgefallenen Themen und Ideen gegenüber durchaus aufgeschlossen. Ihr Verlag ist recht breit aufgestellt. Bücher, e-Books und Hörbücher würden ebenso dazu zählen wie Schulungsmaterial, Kreativsets und Kartenspiele.