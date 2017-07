Schüler interpretieren DDR-Kunst

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Wie gut es gelingen kann, dass sich Schüler mit der DDR-Kunst auseinandersetzen, zeigte die Sommerkunstschule in Beeskow. Am Mittwoch wurden die Ergebnisse des dreitägigen Workshops öffentlich auf der Burg vorgestellt.

Gekommen sind auch die beiden Schulleiter Ute Tupy (Gesamtschule III Eisenhüttenstadt) und Roland Görlitz (Albert-Schweitzer-Gymnasium Eisenhüttenstadt), um mit Stolz zu sehen, was ihre Schüler leisten können. In vier Workshops und mit fachlicher Begleitung hatten sie sich auf unterschiedliche Weise der DDR-Kunst, alles Exponate aus dem im Beeskow befindlichen Kunstarchiv, genähert. Die DDR kennen die 14- bis 17-Jährigen nur noch aus dem Geschichtsbuch oder vom Erzählen der Eltern und Großeltern. Dass nicht immer alles so schön war, wie die Erwachsenen mitunter vermitteln, haben sie auch den Bildern entnommen. Antonia Krugel, Audrey Cortez, Lucy Kaczmarek und Claudia Bossack haben sich unter der Leitung der Frankfurter Tanzpädagogin Constance Neutert-Pace dem Bild "Diskussion" gewidmet. Gemalt hat es Bruno Griesel Mitte der 1980-er Jahre. Es zeigt vor einem Lenin-Bild, wie ein Jugendlicher während eines Gesprächs umarmt, aber gleichzeitig eingeengt wird. Die vier Mädchen tanzen nach DDR-Songs, was sie bei dem Anblick des Bildes empfinden.

Der zweite Workshop steht unter dem Titel "Sprechendes Bild". Die 16-jährige Georgy Schilg hat das Bild "Centrum-Warenhaus" von Walter Eisler von 1988 ausgewählt. Es zeigt einen Punker mit bunten Haaren, der von den anderen Kaufhaus-Kunden scheel angesehen wird. Georgy versetzt sich in die Rolle des Jungen und stellt fest: "Es ist meine Sache, wie ich mich kleide. Warum sollte ich mich für die anderen ändern?"

David Zscholpig (17) hat sich mit Robert Schuberts Gemälde "Jugendweihe" auseinandergesetzt, das 1978 entstand. Im Vordergrund steht ein feingemachter Jugendlicher vor einem Gelage der feiernden Erwachsenen. In zwei Monologen schildert der Eisenhüttenstädter seine Sicht auf das Bild: Der Junge fühlt sich unwohl, sieht aus, als würde er am liebsten im Boden versinken, denkt, das Mädchen rechts in der Ecke würde ihn wegen seiner Aufmachung keines Blickes würdigen. Gern würde er das Mädchen ansprechen, aber er traut sich nicht. Umgekehrt wartet auch das Mädchen auf ihn, auch sie ist unsicher. "Solche Situationen erleben Jugendliche ja auch heute, das ist nicht unbedingt nur in der DDR so gewesen", denkt sich der Schüler

Auch die Präsentation der Arbeiten des dritten und vierten Workshops (Das veränderte Bild und Das gezeigte Bild) geben Einblick in die Gefühlswelt der jungen Leute. Oft wollen sie die Bilder schöner, heller und freundlicher machen, mitunter werden aber auch Ängste, wie die Furcht vor Terror und Gewald, dargestellt.

Beide Schulleiter loben die Sommerkunstschule. "Es ist wichtig, dass sich die Schüler in einer anderen Umgebung entfalten können", findet Roland Görlitz. Und Ute Typy betont die Gemeinsamkeit zwischen Gesamtschule und Gymnasium.

Die Sommerkunstschule, die von der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree, dem Landkreis und den dem Forum Kunstarchiv Beeskow unterstützt wird, ist ein Projekt des Kunstarchivs Beeskow. Weiterbildung mal auf ganz besondere Art.