Polizeibericht Schwedt vom 05.07.2017

Schwedt. Durch den Brand zweier Mülltonnen ist das Gebäude einer Kita in der Berliner Straße in Schwedt in Mitleidenschaft gezogen worden. Die beiden Behälter hatten am frühen Montagmorgen in Flammen gestanden. Diese griffen auf das Dach der Kita über, beschädigten einen Teil der Fassade, eine Fensterscheibe und ein Vordach. Im Inneren des Gebäudes wurden keine Schäden angerichtet, sodass die Betreuung der Kinder nicht eingeschränkt werden musste. Wie die Polizei am Dienstag weiter mitteilte, entstand bei dem Feuer, dessen Ursache noch unklar ist, ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

Von der Regionalbahn ins Gefängnis

Hohenwutzen. Einen gleich mit drei Haftbefehlen gesuchten Mann hat die Bundespolizei am Montagabend in der Regionalbahn zwischen Küstrin-Kietz und Berlin-Lichtenberg geschnappt. Das Amtsgericht Tiergarten hatte ihn 2013 wegen Diebstahls verurteilt, auch die Staatsanwaltschaft Berlin suchte ihn. Da der 38-Jährige die noch offene Geldstrafe von 2000 Euro nicht zahlen konnte, musste er nun für 120 Tage hinter Gitter.

Radfahrerinnenzusammengestoßen

Schwedt. Zwei Radfahrerinnen sind am Montagvormittag im Heinrich-Heine-Ring in Schwedt kollidiert. Beim Zusammenprall wurde eine 54-jährige Radlerin am Bein verletzt, die andereRadfahrerin (29 Jahre alt) erlitt eine leichte Blessur an der Hand.

Notstromaggregatverschwunden

Kraatz. Vom Gelände eines Windparks in Kraatz haben Diebe ein Notstromaggregat gestohlen. Das rund1000 Euro teure Gerät war auf einem Anhänger abgestellt.

Fahndung nachEC-Karten-Betrüger

Bernau. Bei der bisher erfolglosen Suche nach einem Mann, der vor rund einem halben Jahr Anfang mit gestohlenen EC-Karten Geld gestohlen hat, hofft die Polizei nun mit Hilfe eines Fotos auf die Spur des Betrügers zu kommen. Dieser hatte sich mit zwei EC-Karten, die einem Rentner am 20. Januar samt Portmonee gestohlen worden waren, merhmals an einem Bankautomat in der Zepernicker Chaussee in Friedenstal bedient. Die Geheimzahlen für die Karten hatten ebenfalls in der Geldbörse gelegen. So konnte sich der Mann eine vierstellige Summe „abholen“. Wer ihn auf dem Foto erkennt und weiß, wo er sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 03338 3610 zu melden.

Baumaterialiengestohlen

Eberswalde. Auf einer Baustelle in der Bergerstraße in Eberswalde haben sich Einbrecher bedient. Sie stahlen Baumaterialien und Werkzeuge. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Audiverschwunden

Eberswalde. Einen Audi A3 haben Autodiebe am Montag in Eberswalde gestohlen. Der Wagen, der einen Wert von rund 5000 Euro hatte, verschwand von seinem Abstellplatz in der Heegermühler Straße.

Eindringlingeim Backshop

Ahrensfelde. Einen Schaden in Höhe von rund 750 Euro haben Einbrecher in einem Backshop in der Landsberger Chaussee in Ahrensfelde hinterlassen. Sie hatten die Tür des Ladens aufgebrochen und sich in den Räumen umgesehen. Ob etwas gestohlen wurde, ist nicht bekannt.