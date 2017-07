Prioritätenliste und Etat abgesegnet

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Der Gemeindeentwicklungsausschuss in Brieselang hat am Dienstagabend die Prioritätenliste für den Straßenausbau bewilligt und zugleich der neuen Budgetierung für die Tiefbaumaßnahmen entsprochen. "Wir haben den zeitlichen Rahmen straffer gezogen und den Etat auf maximal 2,5 Millionen Euro angepasst", so Bürgermeister Wilhelm Garn. Die Deckelung soll ab dem Haushaltsjahr 2018 greifen. Bislang schlugen jährliche Investitionsvolumina von 1,1 Millionen bis 4,2 Millionen Euro zu Buche.