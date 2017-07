Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 05.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Auf einen offenbar betrunkenen Fahrradfahrer trafen Polizisten am Montagvormittag in der Karl-Marx-/Ecke Collegienstraße. Das Atemalkohol-Testgerät zeigte 3,7 Promille an. Deshalb wurde der 41-Jährige in Gewahrsam genommen und musste zur Blutprobe. Das Fahrrad, ein Kinderrad mit Seilschloss, wurde sichergestellt.

Mit falschemDokument unterwegs

Im Eurocity haben Bundespolizisten einen 23-Jährigen gestellt, der mit einer gefälschten bulgarischen Identitätskarte unterwegs war. In seinem Rucksack wurde ein serbisches Personal-Dokument gefunden.

Geblitzt wird heute auf der Ebertusstraße.

Blitzer