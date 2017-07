Polizeibericht Gransee vom 05.07.2017

05.07.2017 05:28

Thema

Berliner Berufsschüler bringen Elektroanlagen am Dannenwalder Bahnhof in Schuss

Gransee (GZ) In einem Nebengebäude des Bahnhofs Dannenwalde wurde am Dienstag eifrig gewerkelt. Am Donnerstag sollen die Arbeiten fortgesetzt werden. In Aktion ... mehr