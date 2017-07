Polizeibericht Freienwalde vom 05.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586584/

Hohenwutzen. Am Montagnachmittag haben Bundespolizisten einen mit drei Haftbefehlen gesuchten Straftäter festgenommen. Polizeibeamte hatten den 38-Jährigen in der Regionalbahn zwischen Küstrin-Kietz und Berlin-Lichtenberg kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass der Berliner wegen verschiedener Diebstähle gesucht wird. Da der Mann die noch offene Geldstrafe in Höhe von knapp 2000 Euro nicht zahlen konnte, wurde er in den zentralen Polizeigewahrsam nach Berlin gebracht.

Rehe laufen auf die Straße

Podelzig/Kienitz. Gleich zweimal ist es am Dienstagmorgen in der Region zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr durch Rehe gekommen. So rannte ein Reh über die B 112 zwischen Podelzig und Lebus und stieß dort mit einem Opel zusammen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh rannte weiter. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. In Kienitz ist im Solikanter Weg ein Rehkitz in einen VW Golf gerannt. Auch dieses Reh lief weiter. Am Auto entstand ein Schaden von 500 Euro.