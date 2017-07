Polizeibericht Seelow vom 05.07.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1586586/

Podelzig. Am Dienstagmorgen ist auf der B112 zwischen Podelzig und Lebus dem Fahrer eines Pkw Opel gegen 5.40 Uhr ein Reh vors Auto gelaufen. Der Fahrer blieb unverletzt. Das Reh rannte weiter. Am Fahrzeug, das betriebstüchtig blieb, entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro. Im Solikanter Weg in Kienitz rannte gegen 8.40 Uhr ein Rehkitz in einen VW Golf. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Das verletzte Tier flüchtete.

Polizei warnt vorBetrugsmasche

Strausberg. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Unbekannte rufen bei meist älteren Bürgern an und behaupten, Polizeibeamte zu sein. Dann raten sie den Bürgern zur Sicherheit ihre Ersparnisse abzuheben und zuhause zu deponieren. Auf dem Display ist am Ende der Telefonnummer die 110 zu sehen. Im aktuellen Fall gab der Anrufer vor, sich am nächsten Tag erneut zu melden. Dazu kam es nicht, die Bürger informierten die Polizei.

Zugfahrt endeteim Gefängnis

Seelow. Für einen 38 Jahre alten Berliner war am Montagnachmittag die Fahrt in der Regionalbahn RB26 vorzeitig beendet. Bundespolizisten stellten bei einer Kontrolle fest, dass gegen den Mann gleich drei Haftbefehle vorlagen. Darunter ­einer, weil noch 2000 Euro aus einer Geldstrafe wegen Diebstahls fällig waren. Die muss der 38-Jährige jetzt 120 Tage lang im Gefängnis abbrummen.