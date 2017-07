Nachwuchs durch Flüchtlinge

artikel-ansicht/dg/0/

Schulzendorf (MOZ) Integration ist ein langwieriger Prozess - auch im Arbeitsleben. Die Erfahrung macht Bauunternehmer Torsten Kindler aus Schulzendorf. Dennoch ist er ein Vertreter dafür, dass den Flüchtlingen, gerade in den Regionen mit Nachwuchsproblemen, Chancen am Arbeitsmarkt gegeben werden. "Nichts ist schlimmer, als untätig auf der Bude hocken zu müssen", so Kindler, der neun Mitarbeiter beschäftigt.

Große Hoffnung setzt er gerade in seinen neuen Mitarbeiter Esmail Vafaee, der mit seiner Frau aus dem Iran geflüchtet ist und derzeit in der Gemeinschaftsunterkunft Bliesdorf lebt. "Esmail arbeitet jetzt seit vier Monaten für uns", so Kindler. Im Arbeitsprozess hat er sich unterdessen als fleißiger Mitarbeiter bewiesen, dessen sprachliche Fähigkeiten immer besser geworden sind. "Ich hatte einen sechsmonatigen Sprachkurs und habe das B1-Level erreicht" - ein Nachweis, der den selbstständigen Sprachverwendung bestätigt, so Esmail Vafaee. "Die Arbeit macht mir Spaß und ich habe etwas zu tun", sagt der 32-Jährige. Im Iran habe er auch im Baugewerbe gearbeitet. "Das merkt man", bestätigt Torsten Kindler. Viele Prozesse muss er nicht immer wieder erklären. Diesbezüglich habe er zuvor andere Erfahrungen gemacht. In Esmail Vafaee hofft er, einen langjährigen und zuverlässigen Mitarbeiter gefunden zu haben.