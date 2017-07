Holunderweg ist jetzt voll erschlossen

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Das erleben die Bauleute der Strabag nicht alle Tage: Zur Übergabe des von ihnen fertig gestellten Holunderweges hatten sich viele Anwohner eingefunden, feierten das Ereignis mit einem Treff am Kuchenbuffet. Einige Tage zuvor hatten die Anwohner "ihre" Bauleute schon zum Grillen eingeladen. "Die Bauarbeiter waren sehr entgegenkommend, alles hat hier geklappt", sagte Anwohnerin Rosemarie Übel. Sie habe solch ein Miteinander noch nie erlebt. Dafür wolle man "danke" sagen. Polier Silvio Stürmer hörte das gern. "Dass Anwohner so mitgehen und auch Verständnis zeigen, haben wir nicht überall", sagte er schmunzelnd.

artikel-ansicht/dg/0/1/1586589/

Gemeinsam geschafft: Am Dienstagnachmittag wurde der 230 Meter lange Teil des grundhaft ausgebauten Holunderweges übergeben.

Gemeinsam geschafft: Am Dienstagnachmittag wurde der 230 Meter lange Teil des grundhaft ausgebauten Holunderweges übergeben. © MOZ/Doris Steinkraus

Bürgermeister Jörg Schröder dankte dem Planungsbüro Friedrich und der Strabag für die gute Arbeit am größten Straßenbauvorhaben der Stadt in diesem Jahr. "Wir wollen nicht nur im Zentrum die Infrastruktur verbessern, sondern auch in den Randbereichen", betonte er.

Bauamtsleiter Jörg Krüger dankte den Anwohnern, die von der Einwohnersammlung an das Vorhaben unterstützt hätten. 250 000 Euro flossen in den grundhaften Ausbau des 250 Meter langen Abschnitts des Holunderweges zwischen Ahornweg und Am Spring.

Der Wasser- und Abwasserzweckverband Seelow verlegte eine neue Trink- und Regenwasserleitung, investierte 40 000 Euro. Auch Gas- und Stromversorger brachten sich in das Gemeinschaftsvorhaben ein. Damit ist jetzt der gesamte Abschnitt medienseitig erschlossen, können dort weitere Einfamilienhäuser gebaut werden. Das erste steht bereits im Rohbau, für weitere laufen die Planungen.

Die Straße war zuvor ein gefährlicher Weg, auf dem sich die alten Betonplatten gehoben hatten. Er wurde auf einer Breite von 4,50 bis 5,23 m ausgebaut, erhielt auf 14 cm Höhe zwei Asphaltschichten. Erneuert wurde auch das Regenauslaufbauwerk Am Spring. Die Elektrofirma Krautzig installierte zudem sechs energiesparende LED-Lampen. Baustart war im Mai. Die Anwohner zahlen 40 Prozent der Baukosten.