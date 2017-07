Sieben Jahre langer Rechtsstreit um eine Brücke

artikel-ansicht/dg/0/

"Das ist schon ein Streit von sehr langen Dauer, aber die Materie ist auch komplex", betonte Eyke Beckmann. Der Fall geht zurück auf eine Vergabeentscheidung im Oktober 2006. Damals erhielt die Arge Rosengarten, bestehend aus der August Reiners Bauunternehmungen GmbH und der Torkret AG, den Zuschlag für den Neubau der Straßenbrücke, die Rosengarten mit Pagram verbindet. Vereinbart worden waren Werklohnkosten in Höhe von brutto 2,41 Millionen Euro. In ihrer Schlussrechnung im Oktober 2009 machte die Arge jedoch 3,43 Millionen Euro geltend. Die Stadt zahlte 2,98 Millionen Euro aus. Das Bauunternehmen August Reiners, an das die Arge ihre Ansprüche abgetreten hatte, klagte daher im Januar 2010 auf die Restsumme, die in der Zwischenzeit zuzüglich Zinsen auf 530 000 Euro anwuchs.

Das Verfahren am Landgericht zog sich vor allem deshalb mehr als sieben Jahre hin, weil erst mehrere Sachverständigengutachten für eine Vielzahl von Positionen erstellt werden mussten. Dabei ging es beispielsweise um die Frage, ob es gerechtfertigt war, statt eines vereinbarten 300-Tonnen-Krans einen 500-Tonnen-Kran einzusetzen, der allein gut 18 800 Euro mehr kostete. Gestritten wurde auch über Bauverzögerungen. Der Kläger argumentierte, dass diese auf verspätet vorgelegte Planungen der Stadt zurückzuführen gewesen seien, "was das Gericht zurückgewiesen hat", so Beckmann.

Im April 2017 einigten sich die Anwälte dann auf die Vergleichssumme von 102 700 Euro zuzüglich 43 000 Euro an Verzugszinsen. Gravierende Auswirkungen auf den Haushalt hat der Betrag nicht, weil Rückstellungen gebildet wurden. An Prozesskosten hat die Stadt in den sieben Jahren rund 28 000 Euro gezahlt.