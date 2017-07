Gymnasium Vierter im Landesfinale

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Das Städtische Gymnasium I hat mit seiner Mädchen-Mannschaft beim Landesfinale Schwimmen in der Wettkampfklasse III in Brandenburg den vierten Platz belegt. In den Einzeldisziplinen Rücken, Freistil und Brust und in einer viermal 50-m-Brust-Staffel und einer achtmal 50-m-Freistil-Staffel mussten die Mädchen sich unter anderem mit dem mehrfachen Bundessieger Sportschule Potsdam messen.