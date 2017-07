Beiräte werden neu benannt

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die monatelange Auseinandersetzung um die Besetzung der Beiräte in Eisenhüttenstadt scheint nun doch noch zu einem guten Ende zu kommen - allerdings anders, als ursprünglich von der Stadtverwaltung vorgesehen. Eigentlich hätten der Behinderten- und der Seniorenbeirat zu Beginn der neuen Legislaturperiode der Stadtverordnetenversammlung neu bestimmt werden müssen. So steht es in der Hauptsatzung der Stadt. Die Wahl fand 2014 statt. Zunächst hatte sich keiner daran gestört, dass die amtierenden Beiräte weiterarbeiten. Unter anderem Ingrid Freninez (CDU) hatte aber darauf aufmerksam gemacht, dass das nicht der Hauptsatzung entspricht. Sie forderte eine Ausschreibung, um die Gremien neu zu besetzten.