Neue Wohnform in bester Lage

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die älter werdende Bevölkerung in Eisenhüttenstadt stellt die Wohnungsunternehmen vor Herausforderungen. Altersgerechte Wohnungen sind gefragt, aber auch zum Beispiel Angebote für Menschen, die unter Demenz leiden. In der Lindenallee entstehen deshalb Demenz-WGs.

Wer durch die Lindenallee läuft, vor allem in dem Abschnitt ab der Mokka-Milcheisbar in Richtung Beeskower Straße, wird auf der linken Seite viele leerstehende Wohnungen entdecken. Das liegt in dem Fall nicht daran, dass sich für die Räume in bester Innenstadtlage keine Mieter finden würden. Der Leerstand von ganzen Aufgängen in den Blöcken, die der städtischen Gebäudewirtschaft (Gewi) gehören, ist vielmehr gewollt. Denn seit mehreren Monaten werden zwei Aufgänge in der Lindenallee 37 und 39 komplett umgebaut. "Bei uns läuft das unter dem Arbeitstitel Demenz-WG", sagt Oliver Funke, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft. Die zwei Aufgänge werden komplett umgebaut. Es entstehen auf drei Etagen jeweils Wohngruppen für neun Personen, also insgesamt 29 Wohneinheiten. Wobei die Gebäudewirtschaft nur die baulichen Voraussetzungen schafft, für die Betreuung der Bewohner ist dann ein Träger zuständig. Das Interesse an dieser Art der Wohnform sei groß, sagt Oliver Funke.

Eigentlich sollten die Wohnungen schon belegt sein. "Wir waren in unserem Ziel zu ambitioniert gewesen", räumt Funke ein. Da zwei Aufgänge zusammengelegt werden, musste die Erschließung komplett neu realisiert werden. Auch galt es statische Probleme zu lösen. Oliver Funke geht davon aus, dass die Maßnahme im Herbst abgeschlossen ist.

Neben den Wohngemeinschaften für Demenz-Kranke ist im Erdgeschoss auch eine Tagesstätte für psychisch Kranke vorgesehen. Träger und Betreiber der Begegnungsstätte wird die Volkssolidarität sein, die in Eisenhüttenstadt schon mehrere Angebote für psychisch Kranke vorhält. 16 Plätze sind vorgesehen, erklärt Petra Schneider, Geschäftsführerin des Verbandsbereiches Oderland der Volkssolidarität.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Gebäudewirtschaft mit Sozialträgern zusammenarbeitet, um in der Lindenallee Wohnformen für besondere Bedürfnisse umzusetzen. In der Lindenallee 51, an der Ecke zur Beeskower Straße, wurde auch ein Aufgang umgebaut. Zehn Wohnungen sind entstanden, wo behinderte Menschen relative eigenständig leben können. Die Betreuung übernimmt die Lebenshilfe. Der Bedarf ist sogar noch größere, so dass nun auch über einer Erweiterung nachgedacht wird.