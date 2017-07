Luna entlockt allen ein Lächeln

artikel-ansicht/dg/0/

Erkner (MOZ) Der Lehrkörper am Carl-Bechstein-Gymnasium hat jetzt eine tierische Ergänzung erfahren: Golden Retriever Luna unterstützt Studienrätin Karolina Schmidt im Unterricht. Luna ist offizieller Schulhund. An Gymnasien ist das ein Novum.

Die 9D des Erkneraner Gymnasiums hat im Fach Lebenskunde-Ethik-Religion (LER) nicht ganz leichte Kost vor sich. Es geht um die Unterschiede zwischen tierischer und menschlicher Ausdrucksweise. Karolina Schmidt, seit einem Jahr am Bechstein-Gymnasium tätig, hat ihren Schülern eine Seite eines Textes des Philosophen Karl Popper zu dem Thema fotokopiert.

Aber sie hat auch ihren Golden Retriever Luna mitgebracht. Die dreijährige Hündin läuft zwischen den Stuhlreihen von Raum C23 in dem zweistöckigen Container herum, in dem knapp die Hälfte des Unterrichts am Gymnasium erteilt wird.

Während die Schüler die Kernaussagen des Textes zu einem Schaubild verarbeiten sollen, fühlt Luna sich pudelwohl, sie wedelt mit dem Schwanz, läuft auch mal zwischen den Stuhlreihen herum, legt sich mitten im Raum auf die Seite und kurzzeitig sogar auf den Rücken. Als die Hündin einen heruntergefallenen Radiergummi ins Maul nimmt, kommt sofort ein vielstimmiges "Aus!" von den Schülern. Luna versteht und gehorcht, lässt den Radiergummi wieder fallen. Die Szene ist charakteristisch für die Ziele, die Karolina Schmidt verfolgt. Es geht um die Stärkung emotionaler und sozialer Kompetenzen, um das Aufschließen zurückhaltender Schüler. Darüber hinaus bietet die Episode Anschauungsmaterial für den Gegenstand des Unterrichts: Was genau versteht ein Hund eigentlich, wenn Kommandos wie "Sitz", "Platz" oder eben "Aus" gerufen werden? Als die Schüler diese Fragen, gestützt auf den Text von Karl Popper, mit Karolina Schmidt diskutieren, stützen sie ihre Argumente, indem sie vom eigenen Haustier erzählen - für Karolina Schmidt schon ein Zeichen der Öffnung und Lockerung. Die hat sie auch bei vielen ihrer Kollegen beobachtet - die Begegnung mit Luna zaubert vielen ein Lächeln aufs Gesicht.

Karolina Schmidt bildet seit ihrem 16. Lebensjahr Hunde aus. Abends nimmt sie Luna mit nach Hause zu ihrer Familie. Wenn Luna nicht bei ihr im Unterricht ist, schläft sie in einem eigens bereitgestellten Raum. Den Gassi-Gang erledigen Luna und ihre Halterin in deren Mittagspause. Für den Einsatz von Luna hat sie ein 14-seitiges Konzept verfasst. Schulhunde werden in Brandenburg an mehreren Grundschulen eingesetzt; eine Erfassung gibt es auch im Bildungsministerium nicht.