Regatta-Jubiläum steht an

Bei den unzähligen Trainingseinheiten in den vergangenen Wochen haben sich die Teilnehmer jedenfalls schon einmal mächtig ins Zeug gelegt. Grundlagen wurden erlernt. Die Techniken verfeinert. An der Synchronisation beim Eintauchen der Ruderblätter gefeilt. Das bescheidene Wetter tat der Motivation keinen Abbruch - sorgte aber auch nicht für einen Wohlfühlfaktor, der noch bessere Leistungen fördern würde. Genau so soll es aber am Sonnabend sein. Klar, Mitmachen des guten Zwecks wegen, keine Frage. "Aber wir wollen schon so gut wie möglich abschneiden", bringt es Stephan Michelis womöglich für alle Starter auf den Punkt. Er saß am Montag im Dekanats-Kahn der Medizinische Hochschule Brandenburg Theodor Fontane (MHB) - bei dessen ersten und auch einzigen Trainingseinheit. Andreas Schröder, ein erfahrener Ruderer vom NRC, nahm ihn und seine Mitinsassen Sylvia Schröder, David Rengeling und Edmund Neugebauer unter seine Fittiche. Bei herrlichem Sonnenschein ging es darum, die Abläufe zu koordinieren, überhaupt ein Gefühl für das Boot und das gemeinschaftlichen Rudern zu erlangen. Coach Schröder dirigierte, korrigierte, gab durchweg wichtige Tipps. Anschließend gab es den Testlauf über 430 Meter. Das Resümee von Michelis: "Wir hatten eine Zeit von knapp über zwei Minuten. Beim Rennen am Sonnabend wollen wir dann unter der Zwei-Minuten-Marke bleiben." Bei leichtem Regen und Wind, so wie es das Wetterradar voraussagt, dürfte das nicht so einfach werden.

Bei der jüngsten Regatta in Mainz - dort war es die 13. Auflage am vergangenen Wochenende - hielt das Regenwetter die Teilnehmer nicht davon ab, in die Boote zu steigen. 76 Viererboote gingen an den Start. Ein viel wichtigeres Ziel als die Zielzeit trieb die Benefizruderer an - so wird es auch am 8. Juli auf dem Ruppiner See direkt vor dem Neuruppiner Bollwerk sein. Geld sammeln, um die Lebensqualität von Krebserkrankten zu verbessern - das ist das Ziel der seit 2005 jährlich stattfindenden Benefizregatta "Rudern gegen Krebs". Mittlerweile finden jährlich bundesweit mehr als zehn Regatten statt. Der große Zuspruch und die positive Resonanz der bisherigen Veranstaltungen motivieren die Stiftung, die Aktion jedes Jahr auf weitere Austragungsorte auszudehnen. Bislang wurden 84 Regatten an 23 Standorten mit über 22 000 Teilnehmern absolviert. Somit ist "Rudern gegen Krebs" die größte Breitensportveranstaltung in Deutschland.

Mit den Erlösen der Regatta aus Startgebühren, Sponsorengeldern und Spenden unterstützt die Stiftung am Austragungsort die Durchführung von speziellen Sport- und Bewegungsangeboten für Krebspatienten. Jährlich kommen etwa 10 000 Patientinnen und Patienten in den Genuss von mehr als 40 Angeboten, die durch die Stiftung ermöglicht und von ihr unterstützt werden. Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 konnte die Stiftung einschlägigen Projekten mehr als fünf Millionen Euro an Fördermitteln zugutekommen lassen.

Schwerpunkt und Flaggschiff der Stiftungsaktivitäten ist die regelmäßige Ausrichtung von jährlich bundesweit mehr als zehn Benefizregatten "Rudern gegen Krebs". Neben Rudern gegen Krebs veranstaltet die Stiftung auch "Golfen gegen Krebs" oder Kunstausstellungen "Kunst zum Leben".