Alltag kehrt nach Leegebruch zurück

artikel-ansicht/dg/0/

Leegebruch (dpa) Der Alltag kehrt mehr und mehr zurück. Leegebruch am nördlichen Berliner Stadtrand hat nach den sintflutartigen Niederschlägen mit Überschwemmungen inzwischen die Einsatzleitung vom Landkreis Oberhavel übernommen. Wegen des sich abzeichnenden weiteren Rückgangs der Pegelstände sei dieser Schritt jetzt veranlasst worden, erklärte Landrat Ludger Weskamp (SPD) am Mittwoch. Seit Sonnabend hatte ein Krisenstab im Oranienburger Landratsamt die Hilfseinsätze koordiniert. Trotz des Zuständigkeitswechsels will der Kreis die Gemeinde bei den Sanierungs- und Aufräumarbeiten unterstützen.