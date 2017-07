Kamera-Augen scannen Holz-Stapel

artikel-ansicht/dg/0/

"Seit März lassen wir unsere Polter digital aufmessen", sagt Stadtforstdirektor Thomas Weber. Das spare "eine Menge" Zeit. Früher rückten Förster mit Maßband und Messlatte an, zählten bei hochwertigem Sägeholz die Stämme und gaben später all die Daten in den Computer ein. Jetzt erledigt dreidimensionale Stereo-Technologie die Arbeit. Fotos dokumentieren den Zustand des Holzes. Sogar Angaben, wie viele Stämme welchen Durchmessers es sind, spuckt das System aus.

Die Förster vergeben für jeden Stapel eine Identifikationsnummer. Die findet Ewerth im Computer. Mit Hilfe der mitgelieferten Geo-Koordinaten muss er auch nicht mit Karten durch den Wald irren, sondern kann sich von seinem Navigationsgerät leiten lassen. Am Polter angekommen, fährt er in Schrittgeschwindigkeit an den Stämmen vorbei. Die Kameras filmen das Holz. Der Computer errechnet ein Bild daraus und Ewerth korrigiert am Ende nur noch die Umrisse. Dauer: 15 Minuten pro Polter.

Rund 10 000 Euro kostet Weber der Service pro Jahr. Für den Stadtforstdirektor ist die Auslagerung der Dienstleistung auch eine Art Risiko-Management. "Wir sind eine kleine Firma, da gibt es ständig Ausfälle von Mitarbeitern", gibt er zu bedenken. Das Holz müsse aber dennoch verkauft werden. Seine Förster haben zudem wieder etwas mehr Zeit für andere Aufgaben. Derzeit prüfen sie zum Beispiel Jagdstände, danach stehen Verkehrssicherungspflichten an Straßen und Bahnlinien an.