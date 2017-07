Alte Kita-Pläne sollen neu aufgelegt werden

artikel-ansicht/dg/0/

Brieselang (MOZ) Große Priorität, aber kaum kurzfristige Lösungen: Die Gemeinde Brieselang will nach der Fertigstellung des Kita-Neubaus auf dem Grundstück des alten Rathauses, in das Objekt wird die Kita Regenbogen einziehen, das dann freigezogene Gebäude als Not-Kita weiterbetreiben. Eine entsprechende Empfehlung hat der Gemeindeentwicklungsausschuss am Dienstagabend abgegeben. Das sei vor dem Hintergrund der fehlenden Kapazitäten dringend angeraten, wie Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) betonte. "Das Offenhalten ist wichtig", sagte er.