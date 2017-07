Aussichtslose Aufholjagd

artikel-ansicht/dg/0/

In der Hauptstadt wird wieder ein "Ballett der Kräne" aufgeführt. Dirigiert wird es von Bauleuten und Architekten. "Wir investieren so viel wie seit der Jahrtausendwende nicht mehr", sagt Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW). 16 Milliarden Euro planen die Unternehmen in diesem Jahr ein, fast die Hälfte davon für Neubauten.

Doch die Bautätigkeit reicht nicht aus, um die explosionsartig gestiegene Nachfrage nach Wohnraum in begehrten Metropolen und Studentenstädten zu bedienen. 278000 Wohnungen wurden 2016 errichtet. 400000 seien jedoch notwendig, damit die Schere nicht weiter auseinander geht, betont Gedaschko.

Auch nach Einschätzung der Bundesregierung wird deutlich zu wenig gebaut, um die Probleme auf dem Wohnungsmarkt zu lösen. Die aktuelle Angebotssteigerung reiche nicht aus, um das in den vergangenen Jahren entstandene Neubaudefizit zu decken, heißt es in einem "Bericht über die Wohnungs- und Immobilienwirtschaft", den das Kabinett am Mittwoch beschloss. Nach GdW-Angaben wurden seit 2009 eine Million Wohnungen zu wenig gebaut.

Zudem will Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) mehr Anreize für den Kauf von Wohneigentum schaffen. Sie hält einen Freibetrag auf die Grunderwerbssteuer von bis zu 200000 Euro für sinnvoll. Dieser soll auch dazu dienen, dass Familien günstige Immobilien im ländlichen Raum erwerben können. "Wir müssen mehr Menschen ins Umland locken", fordert Gedaschko. "Nicht allen kann künftig noch eine adäquate Wohnung in den Städten angeboten werden."

Eine Schieflage bei bezahlbaren Mieten zeichnet sich vor allem in großen Metropolen ab. Nach einer Prognos-Studie werden in Berlin für Neubauwohnungen im Schnitt 14 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter verlangt, leisten können sich Menschen mit mittleren Einkommen aber nur knapp 8 Euro. In Stuttgart beträgt diese Lücke rund 4,20 Euro, in Düsseldorf 4,80 Euro, in München 4 Euro.

Große Defizite gibt es auch beim sozialen Wohnungsbau. 80000 neue Wohnungen seien hier jährlich notwendig, ein Drittel dieser Zahl wurde im vergangenen Jahr erreicht. "Obwohl der Bund viel Geld an die Länder weiterreicht, kommen diese einfach nicht voran", sagt Gedascko. Zudem steht ab 2020 kein Fördertopf mehr für diesen Sektor bereit. Der Deutsche Mieterbund warnt bereits vor einem "enormen sozialen Zündstoff".

Die in den meisten Ländern eingeführte Mietpreisbremse bezeichnet der Spitzenverband erneut als verfehlte Politik. "Wir müssen eine Diskussion darüber führen, wie schneller und preisgünstiger gebaut werden kann, und nicht an den Problemen herumdoktern", meint Gedaschko. Auch mit anderen Konzepten wie einem Wohnungstausch zwischen Familien und alleinstehenden Mietern könnten die Probleme kaum abmildert werden, sagt Gedaschko. Demnach existiert in der Schweiz eine gesetzliche Regelung, nach der Paare in eine kleinere Wohnung ziehen müssen, wenn die Kinder aus dem Haus sind.

Ein wirksameres Mittel, schwarze Schafe zu bekämpfen, stellt aus seiner Sicht die Verschärfung des "Wucherparagrafen" im Wirtschaftsstrafgesetzbuch dar. Dieser würde greifen, wenn Vermieter für eine Altbau-Wohnung 20 Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt. Eine entsprechende Bundesratsinitiative hatte der Berliner Senat angestoßen.

Zudem sei eine "Willkommenskultur für Bagger" notwendig, wie Gedascko die von ihm geforderten besseren Rahmenbedingungen mit weniger Normen, mehr Personal in den Bauämtern und mehr Akzeptanz in der Bevölkerung umschreibt. "Bauen muss Chefsache werden", sagt er und plädiert für ein eigenständiges Bundesbauministerium.