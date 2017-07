Viele Regeln, wenige Statistiken

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Über die Zahl der in Deutschland am Himmel schwirrenden Drohnen gibt es höchst unterschiedliche Angaben. In der letzten Erhebung der Deutschen Flugsicherung wurde die Zahl von 400000 Fluggeräten genannt, Modellfliegerverbände gehen derzeit von bis zu 700000 aus, wobei nur die Hälfte regelmäßig geflogen wird. Laut der vor wenigen Tagen vorgestellten Marktstudie "Fly High" des Bundesverbandes Zivile Drohnen (BVZD) sind hierzulande bereits über eine Million Drohnen in Betrieb.

Demnach gibt es immer mehr kommerzielle Anwendungsfelder für Drohnen: Diese werden genutzt, um schwer erreichbare Gebäude und Industrieanlagen zu inspizieren, um Baufortschritte zu dokumentieren oder Straßen zu planen. Auch in der Landwirtschaft - beim sogenannten Precision Farming, der punktgenauen Steuerung von Saat, Düngung und Bewässerung - gebe es eine wachsende Zahl von Nutzern, heißt es in der Studie.

Dagegen werde die Technik in der Logistik auch in naher Zukunft nur in Pilotprojekten angewendet werden. Kritik äußert der Verband am mangelhaften Luftraummanagement für den bodennahen Luftraum in Deutschland. "Drohnen werden erst dann ihr Potenzial entfalten, wenn sie autonom und automatisiert eingesetzt werden können", so die Autoren der Studie.

Nach der im April in Kraft getretenen Drohnen-Verordnung soll der rasant wachsende Markt reguliert werden. Ein Flugverbot gilt unter anderem bei Einsätzen von Polizei und Rettungskräften, über Menschenansammlungen sowie in An- und Abflugbereichen von Flughäfen. Wenn Drohnen mehr als 250 Gramm wiegen oder mit Kameras bestückt sind, sind Flüge über Wohngrundstücken tabu. Vorgeschrieben ist ebenfalls für mehr als 250 Gramm schwere Drohnen eine Plakette mit dem Namen und der Adresse des Halters. Generell dürfen Drohnen maximal 100 Meter hoch aufsteigen - eine Ausnahme gilt für Modellfluggelände oder wenn der Hobbypilot einen Kenntnisnachweis hat. Dieser ist ebenfalls für sämtliche unbemannte Fluggeräte mit einem Gewicht von mehr als zwei Kilogramm vorgeschrieben. Für "Schwergewichte" unter den Drohnen - ab fünf Kilogramm aufwärts - müssen Aufstiegsgenehmigungen bei den Luftfahrtbehörden der Länder beantragt werden. Dies gilt auch für den kommerziellen Betrieb.