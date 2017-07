Bibelwettbewerb zum Luther-Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Über die Leinwand flimmert ein Film; Texte, Collagen, Plakate und selbstgebastelte Spiele liegen auf einem Tisch verstreut - 86 Beiträge von Schulen aus Oder-Spree, Märkisch-Oderland, Frankfurt und sogar Dahme-Spreewald haben den Briefkasten des Kirchenkreises Oderland-Spree erreicht. Insgesamt 561 Schüler beteiligten sich an dem Wettbewerb "Suchet, so werdet ihr finden".

"Als wir uns überlegt haben, wie wir das Reformationsjubiläum angemessen feiern, haben wir uns auf das besonnen, was Luther wollte: nämlich, dass die Menschen die Bibel selbst lesen", sagte Superintendent Frank Schürer-Behrmann bei der Preisverleihung am Mittwoch im Fürstenwalder Dom. Ein Dreivierteljahr lang hatten Schüler Zeit, Bibelstellen mit Leben zu füllen, ihre Aktualität in Lieder, Filme oder Texte zu übersetzen.

Die 2. Klasse der Evangelischen Pfarrer-Bräuer-Grundschule Rauen wählte die in der Bibel beschriebene Flucht nach Ägypten. "Den Esel haben wir durch ein Schlauchboot ersetzt, um den Bezug zu heute herzustellen", sagte Klassenlehrerin Karolin Pfeiffer. Für ihre aus buntem Karton und Zeichnungen gebastelte Collage erhielten die Schüler in ihrer Altersgruppe den 1. Preis.

Ebenfalls den 1. Platz belegten Oxana Holstein und Louisa Petrick. Die Zehntklässlerinnen der Oberschule des Bernhardinums beteiligten sich mit einem in Berlin und Fürstenwalde selbstgedrehten Film.