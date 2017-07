Neues Einsatzleitfahrzeug erfüllt alle Wünsche

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Man kennt das vom eigenen neuen Pkw: Nach dem Kauf streichelt man ihn stolz, fährt eine kleine Runde und möchte ihm kein einziges Schlammloch zumuten. Für den neuen Einsatzleitwagen der Feuerwehr galt das alles nicht: Er musste sich sofort in Leegebruch bewähren.

Der unerwartete Premiereneinsatz beim Bekämpfen des Hochwassers in Leegebruch hat Stadtbrandmeister Frank Dobratz gezeigt, dass er mit seinen Kollegen bei der Auswahl der Ausrüstung für den Wagen alles richtig gemacht hat. Zwar kommt der Spruch angesichts der Art des Leegebrucher Einsatzes etwas unpassend rüber, aber in der Feuerwehrsprache ist er stimmig: "Der Einsatzleitwagen hat seine Feuertaufe bestanden", freut sich Dobratz.

Der ELW, wie Insider das Gefährt der Firma GSF Sonderfahrzeugbau abkürzen, ist speziell auf die Hennigsdorfer Wünsche zugeschnitten worden. Schon die Ausmaße des neuen Fahrzeugs lassen ahnen, dass es viel mehr zu bieten hat als sein mittlerweile gut 20 Jahre alter Vorgänger. Dobratz ist vor allem von der Trennwand zwischen Funkzentrale und Besprechungsraum angetan. "Jetzt sind die Plätze fürs Funken und Telefonieren vom Bereich für Besprechungen getrennt", erklärt er. Wenn bislang gefunkt wurde, waren Absprachen nicht mehr möglich. Einer verstand den anderen nicht. Jetzt bietet der rückwärtige Teil des Einsatzleitwagens Platz für sechs Personen und dazu einen so geräumigen Tisch, dass darauf auch Lagekarten ausgebreitet werden können.

Das Einsatzleitsystem, untergebracht im Funkraum, ist mit modernster Computertechnik ausgestattet, besitzt Internetanschluss, was wiederum eine direkte Verbindung mit den sechs Funkgeräten ermöglicht. Auf Bildschirmen kann der Einsatz koordiniert, dokumentiert und nachvollzogen werden. Per Beamer kann beispielsweise der auf dem Bildschirm sichtbare Hennigsdorfer Stadtplan in den Beratungsraum übertragen werden. Vertreter vom Technischen Hilfswerk, der Polizei, anderer Rettungsdienste und der Feuerwehr können dann die nötigen Abstimmungen treffen.

Das 260 000 Euro teure Fahrzeug bezahlt die Stadt aus eigener Kraft. Für eine der beiden 2018 geplanten Anschaffungen, ein neues Löschfahrzeug, hofft Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) hingegen, dass sich das Land an den Kosten beteiligt. Den Gerätewagen hingegen, der Raum für Spezialcontainer, zum Beispiel für Schläuche oder Atemschutz bietet, wird die Stadt wieder selbst bezahlen müssen.

"Wenn die Zahl der Kameraden Jahr für Jahr wächst, muss auch die technische Ausstattung mithalten", begründete der Rathaus-Chef das finanzielle Engagement. Dobratz ist stolz darauf, dass dank einer Werbekampagne die Zahl der Mitglieder binnen zwei Jahren von 50 auf 67 gestiegen ist. Für Hennigsdorf stellt diese Zahl einen Rekord dar.

Und was passiert mit der alten Technik? Für die gebe es bereits einen Interessenten, verrät der Stadtbrandmeister. Die Feuerwehr aus der polnischen Partnerstadt Sroda Wielkopolska habe nachgefragt. Dort hätte man den ausgemusterten Oldtimer gern.